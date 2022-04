Spezia-Lazio, le formazioni ufficiali: Sarri esclude Luis Alberto e Milinkovic-Savic

ono da poco state rese note le formazioni ufficiali di Spezia-Lazio, con qualche sorpresa negli ospiti.

Sono da poco state rese note le formazioni ufficiali di Spezia-Lazio, con qualche sorpresa negli ospiti. Maurizio Sarri concede un turno di riposo a Luis Alberto, schierando Basic nel centrocampo con Lucas Leiva e Milinkovic-Savic. Davanti confermato il tridente con Immobile prima punta e Zaccagni e Felipe Anderson ai suoi lati, mentre in difesa fiducia in Acerbi, titolare al fianco di Patric con Lazzari e Marusic terzini. Thiago Motta invece conferma i suoi uomini, ritrovando dall'inizio Maggiore ma non Bastoni, con Hristov al posto di Erlic squalificato.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Hristov, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior; Verde, Agudelo, Gyasi; Manaj.

Allenatore: Thiago Motta.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Allenatore: Maurizio Sarri.