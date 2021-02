Stasera Verona-Parma, dove vedere il match in tv e streaming

Oggi si conclude la ventiduesima giornata di Serie A col monday night al Bentegodi tra Hellas Verona e Parma. Il match sarà trasmesso alle 20.45 in diretta tv sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite) e in streaming attraverso la piattaforma NowTv e SkyGo. Punti in palio fondamentali soprattutto per il Parma, penultimo in classifica con 13 punti, il Verona proverà invece ad attaccare l'ottavo posto del Sassuolo, distante 4 punti.