Szczesny fa ancora miracoli: la Juve soffre ma batte 2-0 il Bologna

All'Allianz Stadium Juventus vince 2-0 contro il Bologna il lunch match della diciannovesima giornata di campionato. La sfida è sbloccata al 15' da Arthur, primo gol in bianconero per il brasiliano, favorito da una sfortunata deviazione di Schouten che inganna Skorupski. Bologna pericoloso nel finale con Soriano che calcia di poco a lato, sulla stessa azione Orsolini cade dopo un intervento di Danilo, dopo il silent check col Var si prosegue. A inizio ripresa tre occasioni clamorose per il Bologna con Szscesny protagonista assoluto. Al 71' la Juuventus raddoppia con un colpo di testa di McKennie su calcio d'angolo.