UFFICIALE - Alexis Sanchez torna in Italia, l'Inter annuncia l'acquisto

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Manchester United ha confermato la cessione di Alexis Sanchez all'Inter, in prestito fino al 30 giugno 2020. Di seguito il testo del tweet pubblicato dai Red Devils: "Possiamo confermare che Alexis Sanchez raggiunge l'Inter in prestito fino al 30 giugno 2020. Auguriamo ad Alexis le migliori fortune in Italia".

Pochi minuti dopo, è arrivato anche il comunicato dell'Inter: "Alexis Sanchez è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il calciatore cileno arriva dal Manchester United in prestito fino al 30 giugno 2020".