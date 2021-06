"Va al Barcellona!, sfuma un obiettivo della Juventus di Allegri

Memphis Depay sarà ufficialmente un giocatore del Barcellona in giornata, secondo quanto riferito da Sport. Il quotidiano catalano scrive infatti che è questione di ore e di avvocati: l’attaccante olandese, impegnato a Euro 2020, avrebbe detto definitivamente sì all’offerta blaugrana. Ora i legali sono al lavoro per risolvere gli ultimi dettagli legati al contratto: sarà biennale con opzione per il terzo anno e non direttamente triennale, un aspetto voluto dal Barça che ha fatto perdere un po’ di tempo. Sfuma così in via definitiva (o meglio, sfumerà al momento dell’ufficialità) la tentazione last minute, ma che si sapeva essere molto complicata, per l’attacco della Juventus.