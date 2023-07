Ass. Ferrante: “Rimozione pista d’atletica del Maradona dipenderà da Euro 2032”

L’assessore allo sport del Comune di Napoli Elena Ferrante ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

L’assessore allo sport del Comune di Napoli Elena Ferrante ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “I concerti avuti al Maradona hanno arrecato dei danni alla pista d’atletica, però le società che hanno fatto i concerti hanno delle polizze sulle quali ci rivarremo per rimettere tutto a posto in vista degli impegni di agosto sia per l’atletica che per il calcio ed il campionato.Rimozione pista atletica? Sarebbe da ricollocare in altra struttura. A prescindere dall’idea di De Laurentiis ci sarebbe bisogno di una richiesta di rifacimento di diverse strutture dello stadio.

Quella della pista d’atletica è una questione legata anche all’assegnazione degli Europei 2032, in caso di esito positivo poi toccherà fare dei lavori importanti. Vedremo cosa ci chiederà la Uefa qualora, ci auguriamo, dovesse arrivare l’assegnazione per l’Italia come paese ospitate della manifestazione”.