Braida: "Se ADL mi chiamasse? Non potrei mai dire di no al Napoli"

TuttoNapoli.net

© foto di Marco Conterio

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di è intervenuto Ariedo Braida, dirigente sportivo: “Con De Laurentiis non ho rapporti. E’ un grande presidente, ci conosciamo, ma basta. Lui è De Laurentiis, io sono un piccolo dirigente! Giovanni Manna lo conosco, non ci sentiamo tutti i giorni, ma l’ho conosciuto.

E’ un ragazzo giovane e che avrà buone idee, ma solo il tempo dirà se è bravo o meno. Manna dovrà dimostrare, mettersi alla prova e cercare di fare del suo meglio per far sì che il Napoli torni ad essere il Napoli del passato che ha incantato tutti gli appassionati di calcio. Se mi chiamasse il Napoli? Non si può dire no ad una chiamata del Napoli, chiunque sia il direttore che venga chiamato”