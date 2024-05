Bucciantini replica: "Scudetto del Napoli non un caso, da un decennio spesso sul podio"

Nel corso del programma di 'Sky Sport Club', il giornalista Marco Bucciantini replica alle parole di Luca Marchegiani.

