Cagni: "Gasperini ha rivoluzionato il calcio. Ma c'è un problema..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gigi Cagni, ex allenatore dell’Empoli: “Conte? È arrivato in un punto della sua carriera dove va in una squadra solo per vincere. Per farlo ha bisogno dei calciatori, quindi è giusto che pretenda. Andrà in una squadra dove le sue richieste verranno esaudite al 100%, per poter vincere nel giro di poco tempo. Non credo il Napoli possa farlo. Osimhen andrà via, David o chi per lui sarà tutto da verificare, più tutte le altre incognite e scommesse della ripartenza.

Gasperini? È uno dei pochi che ha rivoluzionato davvero qualcosa nel calcio italiano. Lo conosco bene, non è un allenatore simpatico a tutti. Ha un problema: è uno che comanda e che vuole le cose come dice lui, a Bergamo ha trovato l’ambiente ideale che lo fa lavorare a modo suo. Non so se sarebbe pronto a fare un altro passo importante e ripartire da Napoli. All’Inter fece male, ma resta un grande allenatore”.