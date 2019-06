Comune, Sgambati: "Con la convenzione ADL risparmierà molto, sono sicuro che firmerà"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto Carmine Sgambati, Presidente Commissione Sport Comune di Napoli: "Il "Programma 100" vale per tutti i cittadini napoletani: non puoi avere concessioni dal comune se hai pendenze con lo stesso. De Laurentiis lo sa, non ha mai detto che non vuole regolare le pendenze ma ancora non l'ha fatto. Per i due anni precedenti, dove la commissione non era in essere, le partite venivano pagate volta per volta. Gli allarmi di cui si parla sono gli emendamenti che accompagneranno la convenzione in consiglio comunale. Gli agenti di polizia municipale, utili per l'ordine pubblico, vengono pagati a parte, ma è una legge dello Stato, non del Comune. Il cronoprogramma? Martedì 18 ci sarà una nuova commissione, molto ampia, che consegnerà al presidente gli emendamenti che saranno portati in Consiglio comunale. A De Laurentiis questa convenzione gli consente di risparmiare moltissimo. Sono sicuro che il presidente firmerà"