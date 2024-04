Corbo esclude Conte: "Deve rifarsi un nome, sarà ancora più esigente. Prenderei Sarri"

Il giornalista Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, è intervenuto a Televomero

Il giornalista Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, è intervenuto a Televomero: "Conte è da escludere per la panchina del Napoli perché temo possa diventare ancora più esigente dato che deve rifarsi anche un nome, non solo un conto in banca. Lui vuole il massimo con un presidente che è solito dare il minimo. La sua preparazione è anche traumatica, pur vincente.

Chi prenderei? Mi piacerebbe un personaggio che sa caricarsi d'ira all'improvviso, un uomo che ha l'amarezza e la malinconia di chi sembra condannato a vincere. Io ripartirei da Sarri.

Vi chiedo: del Napoli chi salvereste? Io lo cambierei tutto. L'unico rimasto a bordo di un sogno è De Laurentiis che continua a comportarsi come se questa fosse una situazione di normale amministrazione. Ma la città invece ha capito che bisogna rifare tutto perché un ciclo è finito. De Laurentiis deve ritrovare la lucidità che lo ha portato allo scudetto in vent'anni con uno scudetto.

De Laurentiis ha un consigliere occulto? Lui si fida da molto tempo di Chiavelli che è un ottimo fiscalista e commercialista".