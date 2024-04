Corbo: "Osimhen via per non ripetere il caso Allan. Fu l'errore che sfasciò il Napoli"

Il giornalista Antonio Corbo è intervenuto a Radio Marte

Il giornalista Antonio Corbo è intervenuto a Radio Marte: "Credo si debba vendere Osimhen comunque perché, essendo l'ingaggio da 10mln netti, diventa impossibile la sua coesistenza con altri giocatori che guadagnano molto meno. Il secondo motivo è che si crea un giocatore insoddisfatto, deluso, come Allan quando si era illuso di andare a Parigi e poi non ci è più andato.

E fu l'inizio di quella rivolta che sfasciò il Napoli e provocò l'addio di Ancelotti. Per me Conte non verrà mai perché non può coesistere con un presidente che nell'intervallo entra negli spogliatoi per fare modifiche tattiche. Così come Conte è uno che chiede gli acquisti e vuole che arrivino i giocatori richiesti; quindi, tutto il contrario di quello che fa De Laurentiis".