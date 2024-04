Del Genio: "Secondo tempo ottimo, i valori sono usciti fuori e il Napoli ha stravinto"

Il giornalista Paolo Del Genio ha analizzato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli la vittoria del Napoli contro il Monza: "Secondo tempo ottimo, qualità nei gol strepitosa e azioni molto belle. Giocate, riaggressione: tutto fatto molto bene. C'è differenza col Monza, ma prima della partita c'erano solo tre punti di distanza e addirittura dopo il gol di Djuric eravamo a pari merito con una squadra largamente inferiore al Napoli. Poi però i valori sono usciti fuori, le giocate sono riuscite e il Napoli ha vinto come poteva fare altre tantissime volte in questo campionato.

Ora è inutile guardare indietro e vedere cosa è successo in questa stagione, per 30 giornate l'abbiamo analizzato, adesso vediamo cosa potrà accadere in queste ultime 7 partite. Oggi, dopo un primo tempo come al solito esitante, perché il Napoli non ha corso rischi ma è andato in svantaggio alla prima occasione del Monza, poi non ha prodotto una grande reazione, anche se c'era un rigore su Ngonge, nel secondo ha giocato come sa fare e ha stravinto".