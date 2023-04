FOTO - Il gesto di Spalletti in conferenza: “Per Guardiola mi alzo in piedi. Ed un caffè turco…”

Sul finire della conferenza stampa di vigilia di Milan-Napoli, il tecnico azzurro Luciano Spalletti si è alzato in piedi per parlare del collega Pep Guardiola.

Sul finire della conferenza stampa di vigilia di Milan-Napoli, il tecnico azzurro Luciano Spalletti si è alzato in piedi per parlare del collega Pep Guardiola che lo aveva definito "scontroso": "Ho capito che la sua risposta è che le parole che ho detto non sono state interpretate per il modo che le volevo intendere. Quando parlo di Guardiola, mi devo alzare in piedi. Lui è uno degli allenatori che guardo costantemente. Se le mie parole non hanno fatto l'effetto che volevo gli chiedo scusa perché a me fa piacere se uno come lui parla bene del Napoli.