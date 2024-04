Sky, Modugno: "Classifica deprimente, azzurri svuotati dal punto di vista mentale e atletico"

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l'inviato da Castel Volturno Francesco Modugno.

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l'inviato da Castel Volturno Francesco Modugno: "La scelta di prendere Calzona era stata quasi obbligata da parte di De Laurentiis, quasi per assecondare le esigenze di uno spogliatoio che voleva tornare a lavorare in un certo modo, che aveva bisogno di un certo principio e metodo e certi principi.

Calzona era in quel momento e lo sarebbe l’allenatore giusto, in realtà i risultati sono visti: la squadra incominciava ad avere un’identità, ma è rimasta una fragilità in fase di non possesso, difensiva con i numeri che sono chiaramente disastrosi. Poi man mano la squadra si è sfilacciata, in questo momento appare scarica e svuotata dal punto di vista mentale e atletico. Eppure c’è grande dedizione da parte di Calzona e una certa disponibilità da parte della squadra, che nel tecnico si riconosce ed ha sempre provato ad interpretarne le idee. Ora il Napoli Calzona si ritrova in una zona di classifica deprimente, ai margini della zona europea che conta ma con un obiettivo che rimane. Qui si fanno un po’ i conti e mancano ancora 8 partite, 24 punti in palio e alcuni scontri diretti da giocare.

La Champions League è lontanissima, ma c’è ancora l’Europa League e ci sarebbe la Conference. La dimensione europea appartiene a questa società, che da 14 anni gioca le coppe, la striscia più lunga della Serie A. Tornare in Europa è più per conservare uno status e un appeal più che per l’aspetto economico. Questo club, infatti, chiuderà il bilancio a +80 e 130mln di riserva, avrà i soldi della cessione di Osimhen e chissà se anche di qualcun altro".