Il solito Cassano: "Sto con la Juve, non può essere punita solo lei"

A sorpresa, Antonio Cassano scende in campo a difesa della Juventus. L'ex attaccante, mai troppo morbido nei confronti del club bianconero o di Allegri, è intervenuto alla BoboTV sulla penalizzazione inflitta al club bianconero: " Dico solo una cosa, se vale per la Juve deve valere per tutte le squadre del calcio italiano. Perché ovviamente la Juve fa 50 pagine sul giornale, le altre tutte in piccolo. Non pensiamo adesso che solo la Juve ha fatto questa roba qua: se l'ha fatta, ci saranno anche altre squadre, poi la legge deve valere per tutti.

Non perché la Sammartinese ha fatto un cazzo e la Juve ha fatto tutto. Poi le plusvalenze bisogna anche capire, qua è abbastanza particolare. Io difficilmente a livello calcistico difendo la Juve, perché a giocare fa cagare, ma in questo caso qua io, tra virgolette, sono dalla parte della Juve. Che significa? Se ha sbagliato è giusto che paghi, stop. Se per la Juve ci sono riscontri che ha fatto qualcosa, deve andare anche in Serie C. Però deve valere per tutti: se lo fanno valere per tutti non sarà solo la Juve, sarà una valanga tra Serie A, Serie B, Serie C".