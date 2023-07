Lazio, nessun comunicato su Milinkovic? Lotito: "Non darò transfer finché non vedo i soldi"

Nella giornata di ieri l'Al-Hilal ha ufficializzato l'arrivo di Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio, con un comunicato e con un altro post

Nella giornata di ieri l'Al-Hilal ha ufficializzato l'arrivo di Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio, con un comunicato e con un altro post nel quale ha spiegato i dettagli del contratto, con tanto di foto del serbo con quella che sarà la sua nuova maglia, ma da casa biancoceleste non sono arrivate note, tanto che qualcuno ha cominciato a farsi qualche domanda sul perché, visto che la cessione deve ancora essere annunciata dal club capitolino.

Le parole di Lotito.

A spiegare bene il perché, anche se con una semplice affermazione, ci ha pensato il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che a Il Messaggero, ha spiegato: "Io non ho ancora ricevuto i soldi (la prima rata dei 40 milioni netti, ndr) e non concedo il transfer finché non li vedo". Nessun intoppo, almeno sulla carta, visto che si tratta soltanto di far arrivare un bonifico, ma intanto un piccolo mistero è nato, ed è stato spiegato proprio dal patron biancoceleste, in attesa a questo punto del comunicato della società italiana, che chiuderebbe il giallo.