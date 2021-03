Luigi De Laurentiis non lascia il Bari: "Dire che è succursale del Napoli è speculazione!"

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, è intervenuto in una lunga conferenza stampa. Queste le parole evidenziate da Tuttobari.com: "Nei momenti di difficoltà mi sembra doveroso a parlare alla piazza, ai giornalisti ed a tutti. Sono a Bari da inizio settimana, come la settimana precedente e come in tutto il mese di febbraio per dare sostegno a squadra, Mister, Staff e tutti. La presenza c’è stata tutto l’anno: nell’arco della stagione ho perso solo due trasferte. Dà fastidio leggere speculazioni sulla società assente perché sono menzogne, qui si lavora in prima persona dalla mattina alla sera. C’è stata anche una speculazione ad hoc con una bomba orologeria come le notizie che vedono la nostra famiglia lontana dal Bari. Queste notizie non contribuiscono a mantenere la serenità: ho rinnovato il contratto a Maita, ci siamo aggiudicati all’asta un lotto per abbellire gli spogliatoi e continueremo ad abbellire questa grande astronave. Pompilio? È una persona di famiglia: c’erano le pause nazionali ed è venuto a trovarmi, niente di più".

PROSSIMI IMPEGNI - "Siamo concentrati sulle prossime sei partite: dobbiamo arrivare ai playoff preparatissimi ed è un lavoro che stiamo portando avanti da mesi. La Ternana si è involata ed ha preso un punteggio tale da farci rendere conto ancor di più di doverci preparare su una fase playoff dura e difficile. Siamo concentrati sempre di più di portarci a casa questi playoff. DS? Al momento è una lacuna ma ci stiamo lavorando; prendere una decisione a campionato in corso quando i migliori direttori sono impegnati in ottime squadre è difficile. Stiamo preparando una lista di potenziali ottimi profili e fare una scelta giusta. Non è facile trovare una risorsa umana che in una squadra di calcio è centrale ed ha un ruolo chiave".

SULLA DIRIGENZA - "Abbiamo avuto le prime 4 gare con Carrera con risultati favolosi e forse la squadra si è seduta, mentalmente ha avuto forse un calo e l’inseguimento di un secondo posto difficile non aiuta il calo mentale. Siamo motivati, il gruppo c’è. Il Mister c’è, la società non manca. Ovviamente l’assenza di DS è una carenza. La nostra prima missione è il DS; per quanto riguarda il DG anche nel nostro altro gruppo non esiste un Direttore Generale perché così come mio padre lavora in prima persona anche io lo faccio qui a Bari incontrando gli sponsor in prima persona, assumendo persone e la mia funzione oltre a quella di Presidente è quella di DG".

BARI SUCCURSALE DEL NAPOLI? - "Bari succursale? Siamo un gruppo che ha tante aziende e credo sia normale che un Presidente di una squadra comunichi con un altro Presidente di un’altra squadra. La proprietà è la stessa quindi non vedo il motivo della questione che si ripresenta ogni volta. Parlare di succursale con tono negativo la ritengo una speculazione per questo ho il nervo scoperto. Il mio unico pensiero, costante, è quello di andare a vincere questi playoff".

SUL DIRETTORE SPORTIVO - "Il mercato del Bari è stato gestito dal nostro Direttore Sportivo che è stato gestito ad Hoc quindi il sig.Romairone ha fatto la squadra. Il mio voto è una sufficienza striminzita perché chiedo a me il massimo e per questo che vengo continuamente a Bari, parlo alla squadra, ai singoli giocatori e cerco di fomentarli e di motivarli. Questo non basta e l’apporto è appena sufficiente".