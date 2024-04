Marolda a sorpresa: “Attenzione all’ipotesi Allegri come nuovo allenatore”

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto a ‘Giochiamo d’anticipo’, trasmissione in onda su TeleVomero

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto a ‘Giochiamo d’anticipo’, trasmissione in onda su TeleVomero: “Facendo tutti gli auguri possibili al nuovo DS, non è la prima scelta. Prima di lui erano stati contatti dirigenti dal curriculum più elevati, come Sartori che è bravissimo. Questo ‘salto’ lo comprendo poco, poi lui farà ciò che avrà il potere di fare, bisognerà capire quali margini di manovra avrà.

Conte sarebbe una garanzia di raggiungere successi importanti anche nell’immediato, ma farei attenzione anche ad un altro nome attualmente vicino alla Juve che però potrebbe liberarsi a fine anno…

Il momento del Napoli? L’Atalanta contro il Napoli non ha dovuto nemmeno mettere la partita sul piano fisico. Raspadori utilizzato in ogni posizione a prescindere? Calzona ha dimostrato fino a questo momento di non avere le giuste intuizioni a gara in corso dalla panchina. Lindstrom? Il Napoli dovrebbe farlo giocare nella sua posizione in queste ultime otto partite, cioè come mezzala sinistra. Zielinski? Con lui il club ha fatto una scelta societaria, non tecnica.

Napoli fuori dalle coppe il prossimo anno? Anche un’eventuale Conference, la competizione di livello più basso, sarebbe una vetrina per club”.