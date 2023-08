Milan, Chukwueze: "Osimhen è il mio migliore amico. Qui per lo scudetto"

​​​​​​​Così alla conferenza stampa di presentazione, Samuel Chukwueze, nuovo attaccante del Milan

"Osimhen è il mio migliore amico, giochiamo insieme da tempo in nazionale. Gli ho sempre chiesto com'era giocare in Italia. Gli ho detto che il Milan mi voleva e lui mi ha detto che il Milan è una grande squadra e che Pioli è un bravo allenatore. Tutti conoscono il Milan. Con lui scherziamo tanto, gli ho detto che quest'anno non batteranno il Milan".

Così alla conferenza stampa di presentazione, Samuel Chukwueze, nuovo attaccante del Milan. "Bisogna sempre migliorare i propri numeri. Io non penso al passato, penso solo a scrivere il mio nome nella storia del Milan. Qui è una grande opportunità per me. Non ho paura, ho già fissato i miei obiettivi", ha proseguito l'attaccante rossonero, che sul nuovo allenatore Stefano Pioli, ha concluso: "Mi ha chiamato prima di venire qui, mi ha detto tutto quello che voleva da me. Mi ha voluto fortemente qui e questo mi ha spinto a venire qui. Se non avessi parlato con lui magari non sarei venuto qui, ma è stato fantastico con me. Mi ha spiegato i suoi piani. Credo nel suo progetto. Mi ha parlato del gruppo e dei giocatori che ci sono qui. E' un bravo allenatore. Servirà un po' di tempo visto che sono arrivati tanti nuovi giocatori, ma riusciremo a vincere il campionato".