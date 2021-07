Padovan critica Gattuso: "E' uscito ridimensionato, dall'allenatore non riconosco il calciatore che è stato"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista di Sky Sport: “L’intervista di Gattuso? Le domande sono state poco incalzanti, certamente Gattuso non ha passato un bel periodo a Napoli né come allenatore né come uomo. A Firenze, a mio avviso, avrebbe trovato una sorta di Paradiso, ma è stato tradito, non so se da Commisso, dal suo procuratore Jorge Mendes o da Paratici, che magari gli aveva promesso la panchina del Tottenham. Ha affermato nell’intervista di non essere razzista, omofobo e sessista, però, purtroppo, in passato ha rilasciato frasi abbastanza ambigue su questi argomenti e in Inghilterra il razzismo è un nervo scoperto. Al di là delle questioni extracalcistiche, la realtà è che Gattuso non piaceva come allenatore ai tifosi del Tottenham, che quindi, con le loro proteste, hanno spinto la società a cambiare la decisione. Indubbiamente Gattuso esce fortemente ridimensionato dall’ultimo anno e mezzo, faccio fatica a riconoscere nel Gattuso allenatore il Gattuso giocatore. Previsioni per Italia-Spagna? Abbiamo un centrocampo migliore rispetto al loro ed è lì che potrebbe decidersi la partita. Peccato per l’assenza di Spinazzola, ma sono convinto che andremo in finale. Un voto all’Europeo di Insigne? Finora è da 9, non solo per i gol, ma anche per la leadership tecnica che sta esprimendo”.