Soulè al Napoli? Denis: “Sarebbe pronto, dico da tempo che è fortissimo”

German Denis, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Soulè è un bel giocatore, avrà un grande futuro. Lo conosco da anni e dico da tempo che è fortissimo. Non è stato convocato nella Seleccion perchè ci saranno i Giochi Olimpici con l’Under 23 con Mascherano e continuerà questo percorso qui. Soulè al Napoli? Sarebbe pronto, la Juve ha fatto bene a darlo in prestito, aveva bisogno di minutaggio e a Frosinone è libero di esprimersi”.