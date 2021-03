Tapiro d'Oro a Cassano: "Con Totti uscivamo tutta la notte e poi andavamo a Trigoria"

Stasera a 'Striscia la notizia' su Canale 5, Antonio Cassano riceverà il 'Tapiro d’oro' da Valerio Staffelli. L'ex calciatore della Roma è “attapirato” per non essere stato adeguatamente rappresentato – a suo dire – nella serie tv targata Sky “Speravo de morì prima”, dedicata all’ex capitano giallorosso Francesco Totti. Raggiunto a casa sua a Genova, l’ex campione ha ritirato il Tapiro da Valerio Staffelli e commentato con il suo consueto stile senza filtri: "La serie mi è piaciuta molto poco: la realtà non supera il 5%, il resto è romanzato. Io vengo fatto passare per un invadente, per qualcuno che non sono: fuori casa sono un pazzo scatenato, lo ammetto, ma a casa di Francesco mi sono sempre comportato bene. Non ho mai sbattuto le porte! Per non parlare dell’attore che fa la mia parte: non sarò bello, ma lui è peggio".

Per Cassano zero somiglianza anche tra l’attore Pietro Castellitto e Totti: "Non c’entra niente, assomiglia più a Perin (Mattia, portiere del Genoa, ndr) che a Francesco.

Il mio rapporto con Totti? I primi 5-6 mesi lui era single e uscivamo dalla mattina fino alla notte. A volte tiravamo la mattina dopo e andavamo direttamente a Trigoria. Poi si è fidanzato e io ho cominciato a fare disastri da solo. Ma avevo 20 anni. Oggi, se tutto va bene, a mezzanotte mi addormento sul divano".

Con il sedicesimo Tapiro d’oro Antonio Cassano si conferma lo sportivo più attapirato della storia di Striscia, il terzo in assoluto dopo Belen (30) e Fiorello (25).