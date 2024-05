PRIMA PAGINA - CdS: "Napoli, l'occasione di mastro Lindstrom"

"Il danese titolare nel tridente con Politano e Osimhen".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il pari tra Roma e Juventus: "Roba da Premier". A centro pagina spazio al Napoli, in campo stasera a Udine: "Napoli, l'occasione di mastro Lindstrom. Kvara e Raspadori out: emergenza a Udine (20.45). Calzona ha l'ultima chance nella corsa per l'Europa. Il danese titolare nel tridente con Politano e Osimhen". Di spalla spazio all'atro posticipo di oggi: "Atalanta all'assalto, Gasp per l'aggancio".