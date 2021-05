Tosto: "Osimhen poteva segnare come Lukaku e Ronaldo"

Vittorio Tosto, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista nel corso di Radio Goal, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha fatto una rincorsa di sedici risultati utili consecutivi e ha tirato una volata durata più di tre mesi. Ha ottenuto vittorie importanti come lo scontro diretto a Roma. Poi è arrivata allo scatto finale stanca mentalmente. La gara col Verona era l’ultimo colpo da dare e i demeriti sono del Napoli. Il mancato raggiungimento dell’obiettivo non si può affibbiare all’avversario che ha rispettato i valori dello sport. Il Napoli ha avuto un blocco mentale all’ultima gara. Conosco bene Spalletti, ma non l’ho mai avuto come allenatore. La rosa del Napoli non era inferiore a quelle di Inter e Juve ed avrebbe potuto lottare per lo scudetto. Osimhen? Poteva segnare come Lukaku e Ronaldo”.