MULTIMEDIA FOTO TN - INFORTUNIO ALLA CAVIGLIA PER TONELLI: IL CENTRALE LASCIA L'ALLENAMENTO ZOPPICANDO Minuti di apprensione sul campo di Carciato per Lorenzo Tonelli, che dopo un contrasto di gioco è rimasto a terra, lamentando un problema alla caviglia