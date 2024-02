Fischi a Geolier, De Luca: "Stanno impazzendo come per lo Scudetto! Il limite degli stereotipi"

Molti racchiudono solo nei voti napoletani il successo di Geolier, in realtà ascoltato in tutta Italia (2° nel 2023 su Spotify e con il 1° album per ascolti)

Fa discutere l'ennesimo primo posto in classifica a Sanremo di Geolier, vincitore anche della serata cover grazie ai voti da casa, ma in egual misura anche di sala stampa e giuria delle radio. Nonostante questo, il rapper napoletano è stato accolto tra fischi e buu, per poi cantare mentre in molti lasciavano la sala. Molti racchiudono solo nei voti napoletani il successo di Geolier, in realtà artista ascoltato ormai in tutta Italia (2° nel 2023 su Spotify e con il 1° album per ascolti)

Ne ha parlato sui suoi social anche il giornalista e conduttore napoletano, Diego De Luca: "Stanno impazzendo su Geolier allo stesso modo in cui sono impazziti per lo Scudetto del Napoli. È proprio un loro limite: la mente stereotipata li rende incapaci di ragionare sul lavoro che ripaga, cosa che avviene tanto nelle loro città quanto a Napoli. Scetatevi".