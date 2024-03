Napoli Tennis Cup, parte oggi il torneo: Nardi testa di serie n.2

Il numero 2 del torneo è il tennista d'origine napoletana Luca Nardi, protagonista ad Idian Wells dell'eliminazione di Novak Djokovic.

Dopo i sorteggi dei tabelloni di qualificazioni e principale della "Napoli Tennis Cup 2024", è scattat stamattina il Challenger ATP 125 (montepremi 148.625 euro) organizzato da Master Group Sport in collaborazione con il Tennis Club Napoli.

Sono undici i tennisti italiani al via. Il numero 2 del torneo è il tennista d'origine napoletana Luca Nardi, protagonista ad Idian Wells dell'eliminazione di Novak Djokovic, sorteggiato al primo turno contro lo slovacco Kovalik (vincitore a Napoli nel 2016). Favorito numero 4 è Fabio Fognini: l’ex numero 1 d’Italia dovrà vedersela con l’argentino Rodriguez Taverna. Attesa anche per Marco Cecchinato, ex numero 16 del mondo, che esordirà nel derby contro Maestrelli. Tra le le teste di serie anche Matteo Gigante, numero 7, che affronterà al primo turno il francese Bonzi.

Prima del sorteggio era stata assegnata la terza wild card del main draw (le altre due erano andate agli azzurri Maestrelli e Enrico Dalla Valle, quest’ultimo al posto di Passaro, entrato direttamente in tabellone) al napoletano di Torre del Greco Raul Brancaccio, già n.121 del mondo, che debutterà contro il francese Herbert (numero 8). Nel torneo di qualificazione tre tennisti campani, Emanuele Bastia, Fabrizio Osti e Pietro Manola, tutti in campo oggi. Il numero uno del seeding della "Tennis Napoli Cup" è l'argentino Federico Coria.