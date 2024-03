FOTO - “Ipocrita il sistema, Acerbi è il tuo emblema”: tanti striscioni in città a sostegno di Juan Jesus

Tanta solidarietà a Juan Jesus da parte dei tifosi del Napoli.

Tanta solidarietà a Juan Jesus da parte dei tifosi del Napoli. La decisione del Giudice Sportivo Mastandrea di non punire, si dice 'per mancanza di prove nella motivazione', il difensore Francesco Acerbi per le frasi di razzismo denunciate dal difensore del Napoli suscita molte reazioni in città.

Nella notte sono apparsi, in diversi punti della città, degli striscioni contro il sistema e contro Acerbi: “Ipocrita il sistema, Acerbi è il tuo emblema” recitano le scritte di cui è stata tappezzata la città.