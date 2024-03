Napoli-Torino, con Orsato bilancio in pari per gli azzurri: i precedenti con le due squadre

Per l'anticipo della 28ª giornata di campionato tra Napoli e Torino è stato designato l'internazionale Daniele Orsato.

Per l'anticipo della 28ª giornata di campionato tra Napoli e Torino è stato designato l'internazionale Daniele Orsato. Poco fortunata la squadra granata con il fischietto di Schio, sole cinque vittorie in ventotto precedenti. Bilancio quasi in perfetta, invece, parità per il Napoli, con una vittoria in più rispetto a diciassette pareggi e sconfitte.

18 vittorie, 17 pareggi, 17 sconfitteCalci di rigore: 7 a favore, 3 controCartellini rossi: 8 contro, 4 contro le avversarie: 5 vittorie, 9 pareggi, 14 sconfitteCalci di rigore: 1 a favore, 5 controCartellini rossi: 3 contro, 5 contro le avversarie