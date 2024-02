SONDAGGIO - Ngonge evita il ko, 1-1 col Genoa: chi salvi tra gli azzurri?

Il Napoli si salva al 90’ con Ngonge che regala almeno un punto alla squadra azzurra.

© foto di www.imagephotoagency.it

Una partita in cui la formazione di Mazzarri ad inizio ripresa si è ritrovata sotto a causa della rete siglata da Morten Frendrup. Nel finale è arrivata la prima rete in maglia azzurra del giocatore ex Verona che ha evitato l'ennesima sconfitta ai suoi. Chi salvi tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.