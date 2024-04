CdM - Scudetto frutto di uno spirito di sacrificio che quest'anno è scomparso

Il Napoli dello scudetto era un orologio perfetto, sapeva ricomporsi tatticamente dietro la linea della palla in maniera rapida ed efficace

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Se c'è una cosa che l'anno scorso era evidente e che in questa stagione è venuta a mancata è senza dubbio lo spirito di sacrificio. Il Napoli dello scudetto era un orologio perfetto, sapeva ricomporsi tatticamente dietro la linea della palla in maniera rapida ed efficace, aveva un equilibrio che non era astratto ma si sviluppava con lo spirito di mutuo soccorso, la voglia di sacrificarsi per il compagno, la convinzione comune che lavorando di collettivo e non in maniera individuale si potessero raggiungere grandi risultati.

Valori purtroppo scomparsi in questa stagione e nelle sfide interne contro le big questo deficit è venuto fuori in maniera evidente: basta ricordare le partite contro Lazio, Fiorentina, il primo tempo contro il Milan e il 3-0 subito contro l’Inter in campionato. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.