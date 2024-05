Jacobelli esalta Gasperini: "Sublimazione del suo calcio, ha stordito Xabi Alonso!"

Sul Corriere dello Sport nel suo editoriale Xavier Jacobelli esalta Gian Piero Gasperini dopo il trionfo dell'Atalanta in Europa League

TuttoNapoli.net

Sul Corriere dello Sport nel suo editoriale Xavier Jacobelli esalta Gian Piero Gasperini dopo il trionfo dell'Atalanta in Europa League.

"La finale di Dublino è stata la sublimazione del calcio di Gasperini, dall’inizio alla fine. Per intensità, pressing, fluidità della manovra, lo si è visto nello spettacolare primo tempo, pari a quello giocato dall’Atalanta a Liverpool e contro la Roma, per intenderci. Schierando subito il tridente, Gasperini ha fatto capire a Xabi Alonso quali fossero le sue intenzioni. La Dea a trazione anteriore e con il motore sovralimentato di Koopmeiners, il gigantesco Ederson e l’onnipresente Hien come l’eroico Kolasinac, ha stordito i campioni di Germania".