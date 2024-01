L'ultima gara in emergenza: Mazzarri a Roma cambierà di nuovo modulo

Per Walter Mazzarri ci sono gli ultimi 90 minuti in emergenza, ma la classifica non attende più e c'è bisogno di fare punti Napoli



Per Walter Mazzarri ci sono gli ultimi 90 minuti in emergenza, ma la classifica non attende più e c'è bisogno di fare punti nello scontro diretto contro la Lazio. Per il tecnico, che ieri è rimasto in silenzio non tenendo la solita conferenza stampa della vigilia, nessun recupero ma solo l'aggiunta dell'ultimo arrivato Dendoncker: sono out Kvaratskelia, Cajuste e Simeone squalificati, gli infotunati Meret, Natan e Olivera (per loro lavoro sul campo, avvicinandosi al rientro), oltre naturalmente a Osimhen e Anguissa (ko ieri, sarà il primo a rientrare a Castel Volturno) ed il neo-acquisto Traoré che si sta rimettendo al pari dei compagni e verrà convocato dalla prossima col Verona quando Mazzarri potrà contare su tutto l'organico.

Che confusione: chi a centrocampo?

Da considerare fuori però c'è probabilmente anche Zielinski. ADL ha preannunciato il suo passaggio all'Inter, non senza polemiche, e già nell'ultimo periodo è rimasto ai margini. Da capire, vista l'emergenza, se avrà ancora spazio oppure Mazzarri si limiterà ad utilizzare Gaetano o l'ultimo arrivato Dendoncker, dopo appena due allenamenti in gruppo, per affiancare Lobotka. L'altra soluzione porta a Demme, anche lui però fuori dai piani da tempo, e con Zielinski addirittura indiziati per uscire dalle liste per far posto ai nuovi.

Altro cambio modulo?

Gaetano e Dendoncker (o Zielinski) potrebbero persino giocare insieme considerando che non è escluso un altro atteggiamento diverso. Dal 4-3-3 al 3-4-3 che quest'oggi potrebbe diventare 3-5-1-1,schieramento provato anche negli ultimi giorni con Politano dietro Raspadori. Ci sarebbe così l'ennesima bocciatura per Lindstrom, anche in assenza di Kvaratskhelia, per un Napoli - almeno sulla carta - ancora più prudente. L'unica certezza è che dalla prossima gara col Verona Mazzarri potrà contare su Anguissa, Traorè, i tre squalificati, i tre infortunati ed anche dell'ultimo acquisto Perez.