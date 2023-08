Lozano tra mercato e campo: oggi può debuttare contro il Girona

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 18,30 il Napoli torna in campo contro il Girona per la seconda amichevole durante il ritiro abruzzese e Lozano, dopo aver visto in panchina la sfida contro l’Hatayspor potrebbe portare a casa i primi minuti di gioco durante quest’estate tormentata tra l’infortunio e il contratto in scadenza a giugno 2024. Il centrocampo esprime tanti acciacchi, Zielinski ieri ha seguito gran parte dell’allenamento in panchina dopo uno scontro di gioco, Demme ed Elmas rientreranno gradualmente, ieri hanno svolto un po’ di lavoro con il pallone ma non sono ancora in gruppo, Gaetano è ancora out tra palestra ed esercizi fisici.

Demme non sarà in campo oggi, Elmas e Zielinski disputeranno uno spezzone di gara. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.