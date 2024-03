Maxi-squalifica e multa salatissima: cosa dice la norma sul tema razzismo

Cosa prevede il Codice di Giustizia sportiva sul tema razzismo?

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

Cosa prevede il Codice di Giustizia sportiva sul tema razzismo? L’articolo 28, al comma 2, recita che «il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00», mentre i dirigenti, tesserati di società o soci «sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dall’art.

9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da euro 15.000,00 ad euro 30.000,00».