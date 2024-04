PRIMA PAGINA - CdS: "C'è anche Retegui nella lista del Napoli"

"Ha stregato De Laurentiis. Osi e Simeone in uscita: oltre a David e Gimenez spunta la punta del Genoa. Piace molto Brescianini".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la Juventus che perde all'Olimpico con la Lazio ma si qualifica per la finale di Coppa Italia: "Una botta di Max". A centro pagina spazio alla corsa per il quinto posto Champions: "Rebus Champions, sprint De Rossi". In taglio alto il mercato del Napoli: "C'è anche Retegui nella lista del Napoli. Ha stregato De Laurentiis. Osi e Simeone in uscita: oltre a David e Gimenez spunta la punta del Genoa. Piace molto Brescianini".