Sarà rivoluzione al centro: per Gazzetta anche Lobotka e Anguissa sono in bilico

La Gazzetta dello sport oggi in edicola si proietta al futuro e non esclude una vera e propria rivoluzione a centrocampo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"L'estate si avvicina e con essa il momento della rivoluzione azzurra: almeno cinque colpi, per cambiare faccia e pelle a una squadra con sembra aver perso anima e coraggio". La Gazzetta dello sport oggi in edicola si proietta al futuro e non esclude una vera e propria rivoluzione nel centrocampo del Napoli per la prossima stagione.

"Dendoncker e Traorè non verranno riscattati, Cajuste ha deluso le aspettative ed è già pronto a rifare la valigia, qualora arrivasse un'offerta. Così, in attesa di capire quale sarà il futuro di Stanislav Lobotka e Frank Anguissa, due dei pilastri dell'anno dello scudetto e anche loro travolti dalla stagione del fallimento".