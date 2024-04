Spesi 25 mln per Lindstrom: attese del calciatore e del club disattese in blocco

Così la Gazzetta dello Sport scrive dell'attaccante danese

Lindstrom resta un talento incompiuto. Così la Gazzetta dello Sport scrive dell'attaccante danese, che in questa sua prima stagione al Napoli ha faticato tremendamente: "Gli azzurri hanno speso 25 milioni per assicurarselo dall’Eintracht, il danese ha optato per l’Italia rispetto al Liverpool confidando in una maggiore continuità. Tuttavia le aspettative del singolo e del club sono state disattese in blocco.

Il criterio che guiderà la scelta sarà sempre la sostenibilità dell’ipotetica operazione di vendita, inoltre il nuovo tecnico potrebbe provare a recuperarlo. Salvo scenari imponderabili, possono ritenersi al sicuro Mazzocchi, Ngonge e Cajuste".