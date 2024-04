Vietato sbagliare: il Napoli ha una doppia missione contro il Frosinone

L'Europa e la vendetta per la brutta sconfitta in Coppa Italia: il Napoli ha una doppia missione nel lunch match di oggi contro il Frosinone.

L'Europa e la vendetta per la brutta sconfitta in Coppa Italia: il Napoli ha una doppia missione nel lunch match di oggi contro il Frosinone. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli non può fallire nel lunch match di oggi al Maradona. L’obiettivo, non facile, è quello di restare agganciati al treno per l’Europa e per farlo non dovrà più commettere falsi.

Gli azzurri devono sfruttare le partite in casa e gli scontri diretti con le principali antagoniste un posto nelle coppe continentale. Ma vogliono riscattare anche la pesante sconfitta patita in Coppa Italia (0-4) proprio al Maradona".