Napoli-Barcellona, fissata data e orario della conferenza di Mazzarri

La sfida di andata dello scontro valevole per gli ottavi si giocherà mercoledì 21 febbraio allo stadio Maradona

Sale l'attesa per il ritorno della Champions League, che vedrà impegnato il Napoli contro il Barcellona. La sfida di andata dello scontro valevole per gli ottavi si giocherà mercoledì 21 febbraio allo stadio Maradona. La SSC Napoli ha diffuso gli orari dell'allenamento di martedì che sarà aperto alla stampa, fissato alle ore 11. La conferenza di presentazione di Walter Mazzarri, affiancato da un calciatore, è fissata per per le 17.

Napoli-Barcelona MD-1 Allenamento Napoli alle ore 11:00 (presso la SSC Napoli Konami Training Center di Castelvolturno)

Napoli-Barcelona MD-1 Attività Media Stadio Maradona 17:00 conferenza Walter Mazzarri