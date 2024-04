Ritiro finito, SSC Napoli ufficializza: "Allenamenti riprenderanno martedì"

Ad ufficializzare ciò che già era filtrato, è la SSC Napoli con questa breve nota diffusa sul sito ufficiale.

Niente ritiro prolungato ed un giorno di riposo alla squadra dopo il pareggio del 2-2 al Maradona contro la Roma. Ad ufficializzare ciò che già era filtrato, è la SSC Napoli con questa breve nota diffusa sul sito ufficiale.

"Dopo la gara con la Roma, il Napoli riprenderà gli allenamenti domani pomeriggio all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match in Friuli contro l'Udinese in programma lunedì alle ore 20.45 per la 35esima giornata di Serie A" si legge.