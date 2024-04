Accostato al Napoli, Palladino sul futuro: "Parlerò con Galliani a fine stagione"

Nella sua conferenza stampa di viglia della sfida contro il Bologna, il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ha parlato anche della corsa all'Europa

Nella sua conferenza stampa di viglia della sfida contro il Bologna, il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ha parlato anche della corsa all'Europa e del suo futuro, con Pablo Marì che ha detto di sognare di giocare nelle coppe europee con la maglia dei brianzoli: "Pablo Marì si riferiva al futuro in tema di Europa. Lui è un calciatore ambizioso ed è bello avere questa ambizione. Lui come tanti in squadra. Il nostro obiettivo attuale è fare più possibile. Il mio futuro sono queste 7 partite, poi ne parlerò con Adriano Galliani a fine campionato".

Quale sistema di gioco userete per affrontare il Bologna? "Contro il Napoli abbiamo impostato a tre, la mia è una squadra con una grande duttilità. Il Monza ha avuto il coraggio di fare un percorso dalla passata stagione che ci ha permesso di cambiare sistema di gioco e per questo devo fare i complimenti allo staff. Parte sempre tutto dal lavoro settimanale, dall'attivazione tecnica fino al giorno della partita. Io vengo da un'epoca in cui il calcio era diverso e se vuoi giocare da dietro devi avere coraggio. Noi proviamo a farlo, il Bologna prova a farlo e il calcio ormai è improntato in questa direzione".

I vostri tifosi e il loro entusiasmo sono una base su cui ripartire e dimenticare la delusione delle ultime due partite? "Il tifo è un valore aggiunto. Sia in casa che in trasferta il seguito nei nostri confronti sta aumentando sempre di più e anche questo aspetto fa parte del nostro percorso. La passione arriva attraverso le vittorie e dipende da noi. Vedo una bella partecipazione dei tifosi e grande calore. Dopo la partita con il Napoli non ero deluso, ma rammaricato. C'era rammarico perché loro hanno trovato gol da campioni. Comunque abbiamo azzerato tutto, pensiamo esclusivamente alla sfida con il Bologna".