Dall'Inghilterra - Drogba si muove per Osimhen: vuole convincerlo ad accettare il Chelsea

Il Napoli ha già dato per certa la cessione di Victor Osimhen in estate con Chelsea, PSG e Arsenal che tenteranno di acquistarlo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha già dato per certa la cessione di Victor Osimhen in estate con Chelsea, PSG e Arsenal che tenteranno di acquistarlo. I Blues, secondo quanto riportato da TEAMtalk, adesso temono di essere superati dalla concorrenza. Il nigeriano, che è cresciuto con Didier Drogba come idolo, ha parlato proprio con l'ivoriano, che ha cercato di convincerlo ad approdare nel club di Boehly.

Pure PSG e Arsenal però non mollano, con i francesi che potrebbero decidere di soddisfare le richieste economiche del bomber del Napoli. Il Chelsea invece non è disposto a pagare ingaggi troppo onerosi.