Dove va Conte? Palmeri: "Unica offerta concreta dal Napoli. Col Milan divergenze..."

La presenza incombente di Antonio Conte sulle panchine maggiori d’Italia dura ormai da mesi, ma adesso ci siamo

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

La presenza incombente di Antonio Conte sulle panchine maggiori d’Italia dura ormai da mesi, ma adesso ci siamo, scrive il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri facendo il punto sul futuro del tecnico italiano:

"Con il Milan i contatti ci sono già stati, non hanno portato a nulla di concreto per divergenze di direzione, che si aggiungono al costo imponente dell’assunzione di Conte (circa 27 milioni per 3 anni). Contestualmente, il Milan da gennaio ha cominciato a tirare dritto nei risultati e l’idea di sostituire Pioli si è allontanata. Ma essere eliminati dalla Roma peserebbe come un macigno sulla tolda scricchiolante della nave guidata da Pioli. E farsi vincere lo scudetto in faccia dall’Inter nel derby sarebbe l’ultima goccia. A quel punto le strade per il Milan si aprirebbero.

Nel frattempo il Napoli aspetta. L’offerta a Conte è formulata, ed è anche l’unica concreta sul tavolo del tecnico salentino. Che se fino a qualche mese fa aveva declinato l’entrata in corsa, adesso non ha ancora dato una risposta definitiva. Il Napoli non è la sua prima scelta: non per blasone o possibilità economiche, ma per la problematicità del lavorare con un presidente umorale come De Laurentiis. Il Napoli aspetta Conte; Conte aspetta di vedere se arriverà qualcos’altro, sennò potrebbe decidere di accettare la proposta di Aurelio.

Da Torino non arriveranno segnali: Giuntoli ha deciso per Thiago Motta. Dall’estero parecchio dipenderà anche delle eliminatorie Champions, ma il PSG non si è mai manifestato. Ci sarebbe anche il Bayern, con cui un contatto esplorativo sì che c’è stato, ma dove persiste per ora la volontà di scegliere solo un allenatore tedesco".