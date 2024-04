CdM - ADL non aspetterà Conte all'infinito: tre allenatori sullo sfondo

Il totoallenatore continua ad impazzare in casa Napoli, con un grande nome in pole position: Antonio Conte. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno

Il punto di partenza è l'allenatore, De Laurentiis attende la risposta di Conte a cui ha spiegato condizioni contrattuali e il progetto tecnico con convinzione. Conte si guarda intorno ma De Laurentiis non vuole aspettare troppo per non ripetere gli errori commessi un anno fa.

Pioli e Gasperini sono profili che interessano tanto, il Napoli sonda il terreno per capire le condizioni di un possibile addio al Milan e all’Atalanta. Tra la sfida contro la Roma e il derby qualche indizio sul futuro di Pioli ci sarà. Gasperini, invece, potrebbe considerare finito il ciclo all’Atalanta magari se dovesse arrivare un trofeo tra Coppa Italia ed Europa League. Italiano è sullo sfondo, rappresenta una certezza perché saluterà la Fiorentina e potrebbe trovare l’accordo con il Napoli".