Repubblica - Con Conte si può accelerare sul mercato: ADL ha 200mln da spendere

TuttoNapoli.net

Tanti soldi da reinvestire sul mercato qualora davvero arrivasse Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Ne parla l'edizione odierna del quotidiano Repubblica.

"Mettendo nel conto anche il tesoro in arrivo per la cessione di Victor Osimhen, pianificata da dicembre con l’inserimento della clausola rescissoria nel contratto del bomber nigeriano, il budget per la prossima campagna acquisti a disposizione di De Laurentiis sarà di circa 200 milioni. Niente alibi o giustificazioni, insomma. I soldi ci sono e si tratta solamente di saperli spendere bene, in un momento cruciale per il futuro del calcio in città. Pioli, Gasperini e Italiano sono al momento solo piste alternative. Il sì di Conte permetterebbe al Napoli di accelerare sul mercato".