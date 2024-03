Il Chelsea vuole un grande bomber e venderà tre giovani per finanziarlo: Osimhen in lista

Secondo quanto rivelato a TEAMtalk il Chelsea avrebbe intenzione di lasciar partire tre calciatori cresciuti nel settore giovanile

Secondo quanto rivelato a TEAMtalk il Chelsea avrebbe intenzione di lasciar partire tre calciatori cresciuti nel settore giovanile come Conor Gallagher , Trevoh Chalobah e Armando Broja nonostante il primo sia un titolare inamovibile della squadra di Mauricio Pochettino con cui ha giocato tute le gare stagionali tranne una. I Blues però prima di fare nuovi investimenti in entrata sul mercato devono sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi con i tre sopraccitati che aiuterebbero anche ad allinearsi alle regole sulla sostenibilità della Premier League rappresentando delle plusvalenze importanti.

Su Gallagher è sempre vivo l’interesse dei cugini del Tottenham con il tecnico Ange Postecoglu che lo ritiene un profilo ideale per la sua squadra e la sua idea di gioco, su Chalobah a gennaio si erano mossi diversi club fra cui anche Roma e Napoli in Italia ed è probabile che in estate alcuni di questi possano tornare alla carica per il centrale difensivo. Broja invece finora non è riuscito a incidere nel Fulham, dove è arrivato a gennaio in prestito, e potrebbe essere sacrificato per arrivare a un attaccante centrale come Victor Osimhen e Benjamin Sesko, da tempo nel mirino dei londinesi.