Azzi: "Ti serve un difensore come il pane, ma invece di Hien compri Ngonge"

Al termine della finale di Europa League vinta dall'Atalanta, il giornalista di Repubblica Marco Azzi è tornato sul mercato del Napoli attraverso X: "È gennaio, hai soldi, sei in ottimi rapporti col Verona, ti serve un difensore come il pane, ma invece di prendere Hien per 9 milioni compri Ngonge (che è bravo, però gioca in un reparto in cui sei copertissimo) per 20 milioni. Livelli d'incompetenza si spera irripetibili Napoli".