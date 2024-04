VIDEO/FOTO - La giornata di Mertens e baby Ciro: prima Castel Volturno e poi in spiaggia

Dries Mertens e famiglia sono a Napoli per trascorrere qualche giorno di relax.

Dries Mertens e famiglia sono a Napoli per trascorrere qualche giorno di relax. Dopo la vista a Castel Volturno di questa stamattina, il miglior marcatore della storia del Napoli e il figlioletto Ciro si sono rilassati sulla spiaggia di Posillipo a pochi passi dal Palazzo Donn'Anna, dove il belga ha ancora casa. Di seguito le immagini dell'ex azzurro insieme ad alcuni ex compagni, pubblicate dalla SSCNapoli su Instagram, e il video in spiaggia diventato virale sui social.